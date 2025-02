Vestibular 2025

"É o melhor dia da minha vida": veja a reação de aprovados no vestibular da UnB O Cebraspe divulgou a lista dos selecionados para cursos de graduação na Universidade de Brasília (UnB), com início no primeiro semestre deste ano. O famoso "Listão" foi fixado no Teatro de Arena do câmpus Darcy Ribeiro às 17h desta segunda (3/2)