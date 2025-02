Prazo de inscrição para estágio na AGU termina nesta segunda

FN Fabio Nakashima*

AGU e CIEE estão ofertando vagas em mais de 40 cidades e bolsa-auxílio de até R$ 1.125,69 - (crédito: Divulgação/Ciee)

A Advocacia-Geral da União (AGU), por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), está com inscrições abertas para um novo processo seletivo de estágio, com oportunidades para estudantes do ensino médio e superior em mais de 40 municípios brasileiros. Os interessados têm até esta segunda-feira (3/2) para se inscrever pelo portal do Ciee, no link: https://shre.ink/bSgO.

O processo seletivo será composto por três etapas: inscrição on-line, prova on-line e entrevista na AGU. Os candidatos aprovados poderão atuar em uma jornada de 4 ou 6 horas diárias, recebendo bolsa-auxílio que varia de R$ 486,05 a R$ 694,36 para o ensino médio e de R$ 787,98 a R$ 1.125,69 para o ensino superior. Além disso, os estagiários terão direito a um auxílio transporte de R$ 10 por dia trabalhado.

As vagas são destinadas a estudantes do ensino médio e de cursos superiores como ciência da computação, ciências contábeis, arquivologia, administração pública, arquitetura e urbanismo, tecnologia em sistemas para internet, economia, administração, direito, tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, tecnologia da informação, informática, engenharia da computação e engenharia civil.