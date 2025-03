Cursinho pré-vestibular gratuito abre inscrições em Brasília

MR Marina Rodrigues

Confluências de Educação Popular é um movimento social de educação popular gratuita, sem fins lucrativos, que luta pela democratização do acesso à universidade - (crédito: Arquivo pessoal)

O Confluências de Educação Popular, está com inscrições abertas para seu cursinho pré-vestibular gratuito em Brasília, voltado para estudantes da rede pública que estão se preparando para os vestibulares de 2025. Para participar, os candidatos devem preencher um formulário disponível no site confluencias.net.br e comparecer à aula inaugural, em 5 de abril.

As aulas ocorrem aos sábados, das 9h às 17h, em duas escolas do Distrito Federal: o Centro de Ensino Médio 02, em Ceilândia Norte, e o Centro de Ensino Médio 404, em Santa Maria. Durante o ano, os alunos terão acesso a conteúdos essenciais para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), vestibulares e o Programa de Avaliação Seriada (PAS), com disciplinas como português, matemática, sociologia, história e redação. Além das aulas presenciais, o cursinho oferece atividades on-line para reforçar o aprendizado.

Ex-Rede Emancipa, movimento social de cursinhos populares pré-universitários, o Confluências também está recrutando voluntários interessados em atuar como professores ou em diversas áreas, como círculos de debate, oficinas, comunicação e suporte operacional. Os voluntários recebem certificado de participação com a carga horária correspondente ao trabalho realizado.

A iniciativa, sem fins lucrativos, busca democratizar o acesso ao ensino superior e oferecer uma preparação de qualidade para os candidatos. Criado como um movimento de educação popular, o Confluências tem o objetivo de apoiar alunos da rede pública por meio de aulas e atividades complementares. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelas redes sociais do projeto (@confluenciasdf) ou diretamente com a coordenadora geral, Raquel Vieira (@raquelvieiira).