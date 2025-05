Vestibular de medicina: Uniceplac abre 52 vagas para o segundo semestre de 2025

JC Júlia Christine*

A instituição oferece mais de 35 consultórios, dentro da faculdade,para atendimento à população. - (crédito: Divulgação)

Estão abertas as inscrições para o vestibular de medicina do Centro Universitário Uniceplac, que oferece, nesta edição, 52 vagas para o segundo semestre de 2025. Os interessados podem se inscrever e realizar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 600, até 3 de junho pelo site: https://encr.pw/VSyqj.

Os candidatos deverão fazer a prova em 8 de junho, na sede do Uniceplac, localizada no Gama. A avaliação, que terá duração de cinco horas, contará com uma prova de redação e uma prova objetiva, comum a todos os participantes. A mensalidade do curso é em torno de R$ 12 mil.

O gabarito preliminar da prova objetiva será divulgado em 8 de junho, a partir das 20h, por meio do site: https://encr.pw/3Kr8t. Já o resultado final do processo seletivo será divulgado pela internet, no site oficial da instituição, na data provável de 20 de junho.

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá