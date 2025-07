UnB divulga lista de aprovados na segunda chamada do PAS

GB Gabriella Braz

A UnB oferece hospital universitário, hospital veterinário, e outros projetos de extensão - (crédito: UnB/Reprodução)

A Universidade de Brasília (UnB) divulgou, nesta quinta-feira (3/7), a lista de aprovados na segunda chamada terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS 3). As vagas são para ingresso no segundo semestre de 2025.

Além da divulgação dos nomes, o edital convoca os aprovados para efetivar a matrícula on-line. O período para o registro fica aberto de 10h de sexta-feira (4/7) até 18h do sábado (5/7), de acordo com a Agenda do Calouro. O resultado provisório das matrículas deve ser divulgado em 11 de julho.

Na lista, estão cursos dos campi Darcy Ribeiro, Ceilândia (FCE) e Gama (FGA). As vagas são para diversos cursos, entre eles medicina, arquitetura, farmácia, direito, artes cênicas e terapia ocupacional.

Candidatos podem encontrar mais informações no site Boas Vindas UnB.