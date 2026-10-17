Posts no X distorcem atos pró-Lula na Paulista e em Copacabana

São falsos posts na plataforma X que sugerem baixa adesão às manifestações pró-Lula (PT) ocorridas nos dias 11 e 12 de outubro, respectivamente na Avenida Paulista, em São Paulo, e em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Através da ferramenta de detecção de uso de inteligência artificial (IA) Hive Detector, da ferramenta de busca de imagens Google Lens e outras técnicas de apuração jornalística profissional, o Comprova identificou que quatro postagens no X erram ao divulgar que as imagens das manifestações seriam falsas. Algumas dessas publicações afirmam que houve manipulação das imagens por partidários do PT para inflar a quantidade de pessoas, o que não foi corroborado pela checagem do Comprova.

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Nos conteúdos analisados, os usuários buscam deslegitimar o apoio popular às manifestações pró-Lula. O primeiro post pergunta ao Grok (IA do X) sobre a veracidade dos registros; o segundo diz que a quantidade de pessoas na Avenida Paulista era inferior à que foi mostrada em vídeos das redes sociais; o terceiro afirma que as imagens pertencem a atos da oposição realizados nos mesmos locais e o quarto diz que as imagens da praia de Copacabana lotada foram alteradas com IA.

Primeiro post

I Legenda: Captura de tela do post verificado pelo Comprova e da resposta do Grok I

O Grok acerta em sua resposta ao afirmar que o vídeo em questão é uma filmagem autêntica de um ato pró-Lula ocorrido na Avenida Paulista no dia 11 de outubro. Através do Hive Detect, o Comprova também constatou que o vídeo possui 99,9% de chances de ser real. O detector de inteligência artificial pontuou, porém, que o áudio do vídeo tem 8,8% de possibilidade de ser feito com IA. No entanto, como o áudio é apenas ruído de fundo, sua identificação precisa é praticamente inviável pelo programa. A filmagem da manifestação foi feita pelo veículo independente Mídia Ninja sob autorização dos organizadores do ato, conforme informado ao Comprova.

I Legenda: Análise do Hive Detect I

Segundo post

I Legenda: Captura de tela de outro post verificado pelo Comprova I

A manifestação ocupou quarteirões entre os bairros do Paraíso e da Consolação, com concentração na região do Museu de Arte de São Paulo (Masp) a partir das 11h, conforme reportagem do G1. As imagens captadas pelo drone da Mídia Ninja revelam os quarteirões lotados, diferente do vídeo manipulado e divulgado pelo perfil. O detector Hive informou que a imagem de manifestação da Paulista publicada pelo perfil no X é manipulada por IA, embora evidencie apenas 44,2% de manipulação.

Vale ressaltar que ferramentas de detecção de alteração de imagens, vídeos e áudios por IAs não são uma garantia de que o conteúdo foi manipulado, mas um auxiliar na apuração jornalística quando a realidade dos fatos narrados por quem esteve presencialmente no local diverge dos registros divulgados online.

I Legenda: Análise feita pelo Hive Detect sobre a imagem utilizada no post I

Terceiro post

I Legenda: Captura de tela do terceiro post verificado pelo Comprova I

Ao contrário do que é afirmado no post, é a imagem do ato bolsonarista que foi feita com inteligência artificial (IA), conforme o detector Hive. A fotografia original foi tirada no dia 11 de outubro por Ricardo Stuckert, fotógrafo que acompanha Lula desde 2002, e foi submetida a alteração da IA para que a cor vermelha, relacionada ao PT, presente em bandeiras, cartazes e roupas dos manifestantes fosse substituída pelas cores verde e amarelo, associadas à oposição do presidente.

I Legenda: Análises do Hive Detect apontando uso de IA na imagem da direita I

Quarto post

I Legenda: Captura de tela do último post verificado pelo Comprova I

Diferentemente do que afirma o post, a imagem em questão não foi registrada neste domingo (11) nem na praia de Copacabana. O Google associa o registro a um ato político realizado em Niterói, no Rio de Janeiro, em apoio ao candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva; no entanto, a própria plataforma e as verificações de fatos apontam que a foto corresponde, na verdade, a uma manifestação ocorrida no dia 12 de outubro (feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida)

Como mostrou uma busca reversa no Google, o clique foi feito em Niterói, em um ato de apoio a Lula no dia 12. O ato em Copacabana contou com público muito maior, como mostra foto publicada no UOL.

I Legenda: Resultado da busca reversa realizada no Google I

Os números oficiais

Não há uma contagem oficial feita por órgãos do governo federal sobre a quantidade de pessoas que estiveram presentes nas manifestações pró-Lula nos dias 11 e 12 de outubro.

Ato em São Paulo

Na manifestação em São Paulo, a campanha de Lula não autorizou o uso de drones por entidades independentes como o Monitor do Debate Político no Meio Digital, projeto ligado ao Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento) e à USP (Universidade de São Paulo), e a entidade More in Common Brasil. Apesar disso, o drone da rede de comunicação Mídia Ninja foi autorizado a sobrevoar a Paulista no momento da manifestação do dia 11.

A campanha do Partido dos Trabalhadores, estimou que mais de 1 milhão de pessoas estiveram na Paulista.

Ato no Rio de Janeiro

Além disso, diversos veículos como o Alma Preta, Brasil de Fato e G1 noticiaram sobre o ato no Rio de Janeiro, citando milhares de pessoas, mas sem qualquer registro de quantidade ou estimativa de público.

A falta de números oficiais pode ser explicada também devido a proibição do uso de drones nas regiões por determinação da Presidência da República, seguindo protocolos geridos pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI), em conformidade com as normas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DCEA).

O Comprova entrou em contato com a assessoria do PT, mas não obteve resposta sobre o uso de drones ou se houve levantamento da quantidade de pessoas concentradas no ato.

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova

Os quatro perfis analisados seguem outros usuários que se identificam como apoiadores da família Bolsonaro, católicos, cristãos, adeptos ao movimento pró-vida e ao antipetismo. Nas publicações, os perfis deixam claro seu apoio ao candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro e criticam frequentemente o governo federal, a figura de Lula e a esquerda brasileira, bem como publicações de veículos jornalísticos nacionais.

Táticas desinformativas com uso de IA

A partir da análise sobre os quartos perfis que divulgaram conteúdos manipulados por inteligência artificial, nota-se a tática de negação da realidade, utilizando o medo da manipulação por IA como ferramenta de persuasão. É perceptível que as publicações concentraram esforços em desacreditar as imagens produzidas pelo drone da Mídia Ninja, assim como a presença física da militância, induzindo os seguidores a acreditarem em versões alteradas dos fatos.

Nota-se também o uso da tática de cherry-picking, que trata-se da seleção de recorte de dados ou de imagens para omitir informações. Também nota-se o uso da linguagem emocional para despertar a revolta dos seguidores.

Fontes que consultamos: O Comprova utilizou o Hive Detect para verificar a manipulação de IA e o Google Lens para realizar uma busca reversa das imagens. Além disso, baseou-se em reportagens sobre os atos pró-Lula em São Paulo e no Rio de Janeiro, como a da UOL. Também entrou em contato com a assessoria de imprensa do PT, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e em aplicativos de mensagens sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações sobre aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: Várias iniciativas de checagem também verificaram conteúdos manipulados por IA questionando o ato a favor de Lula em São Paulo, incluindo UOL (1 e 2) e Lupa. O Aos Fatos também verificou um conteúdo semelhante há cerca de um mês. Em 2018, durante a corrida presidencial, o Comprova fez alguns checagens sobre manifestações, como uma sobre um vídeo de 2015 alterado e divulgado em 2018 como se uma manifestação pró-Bolsonaro tivesse ocorrido naquele ano na Esplanada dos Ministérios. Já em 2022, vídeos de 2018 de uma manifestação contra Lula em Passo Fundo foram tirados de contexto e publicados como se fossem recentes.

Notas da comunidade: Nenhum dos quatro posts verificados pelo Comprova possuía notas da comunidade até a publicação deste texto.