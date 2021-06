Ativista com bandeira arco-íris invade o jogo entre Alemanha e Hungria

AF Agência France-Presse

Matthias Hangst / POOL / AFP - (crédito: Matthias Hangst / POOL / AFP)

Um ativista invadiu o gramado da Arena de Munique com uma bandeira com as cores do arco-íris, que representam o movimento LGBTQ+, durante o hino da Hungria, antes da partida com a Alemanha, pela terceira rodada do Grupo E da Eurocopa.

O jovem correu na frente dos jogadores das duas seleções até ser detido pelos seguranças do estádio alemão.

O duelo entre as equipes esteve no meio de uma polêmica por conta do veto da Uefa a uma ideia da cidade de Munique de iluminar seu estádio com as cores do movimento LGBTQ+, como forma de protesto contra uma lei aprovada na Hungria na semana passada que restringe os direitos de informação dos jovens com relação à homossexualidade e transexualidade.











Mais cedo, o presidente da entidade que comanda o futebol na Europa, Aleksander Ceferin, denunciou iniciativas "populistas" para justificar a decisão da entidade em relação à iniciativa da cidade alemã.

"Não queremos ser usados em ações populistas", disse Ceferin ao jornal alemão Die Welt.

"Devido à popularidade do futebol, as pessoas frequentemente tentam abusar das associações esportivas para seus próprios fins", concluiu o preseidente da Uefa.

© Agence France-Presse