Briga por causa de brinquedo sexual termina em facada

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

No mês passado, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos, uma briga em família terminou em facada por causa de um brinquedo sexual. Crystal Denham esfaqueou o primo, Michael Barton. De acordo com o boletim de ocorrência, Crystal afirmou que o primo foi até a sua casa e eles começaram a discutir por causa de um brinquedo sexual.

O brinquedinho pertencia a Michael, que o queria de volta, mas Crystal não quis devolver e pediu para o primo ir embora. Quando ele se recusou, ela pegou uma faca na cozinha e o atingiu.



Michael Barton sofreu cortes em um braço e nas costas e foi encaminhado a um hospital para ser socorrido. Crystal foi indiciada por agressão criminosa, conduta ameaçadora, desordem e resistência à prisão.



No dia 20 de dezembro será realizada a audiência. O objeto que causou a discussão não foi divulgado.