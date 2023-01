Voo é cancelado após passageiro entrar em pânico e tentar sair do avião; veja

JA Jéssica Andrade

Em 3 de janeiro, um voo da Hainan Airlines pronto para decolar de Pequim, na China, foi cancelado por questões de segurança. Um dos passageiros entrou em pânico à bordo da aeronave e tentou sair do avião.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que a tripulação do voo HU7603 corre em direção ao homem para tentar segurá-lo.

Hainan Airlines HU7603, a passenger tried to enter the cockpit and shouted lines from science fiction. He seems to think this is a virtual world.

The flight was cancelled. pic.twitter.com/wMl3CXpcpx — Sharing travel (@TripInChina) January 6, 2023

Segundo o site AirHelp, especializado em ajudar passageiros aéreos sobre seus direitos, o medo de viagens de avião é mais comum do que se imagina. De acordo com pesquisas recentes, três em cada 10 brasileiros têm medo de andar de avião. E os sintomas podem variar de uma ansiedade comum até a fobia propriamente dita.

Segundo a plataforma, em situações extremas, o medo de avião pode ser motivo para buscar ajuda profissional. No entanto, em muitos outros casos, pode ser superado (ou ao menos controlado) se o passageiro entender a situação e estiver bem informado.

Para isso, o site ensina passos simples que podem ajudar o passageiro a superar o medo de avião:

1. Entenda o seu medo de avião

O primeiro passo para superar o medo de avião é identificar a raiz do problema. Como o medo é uma reação psicológica de mecanismo de defesa relacionada até mesmo à sobrevivência, é importante compreender o que o desencadeia.

2. Pesquise sobre o funcionamento do avião

As estatísticas são todas favoráveis para ajudá-lo a superar o medo de voar. Para começar, o avião é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo; perde apenas para o elevador.

3. Seja estratégico na hora de comprar a passagem

Há muita coisa em jogo na hora de comprar um assento em um voo. Para quem tem medo de avião, essa escolha pode e deve ser mais criteriosa. Para começar, prefira voar durante o dia, quando a sensação de insegurança tende a ser menor; a claridade alivia o medo de incerto. Dê preferência também para voos sem conexão ou com a menor quantidade possível.

4. Se distraia e tente relaxar durante o voo

Uma viagem de avião, especialmente se for longa, pode ser desconfortável para qualquer passageiro – imagine então para quem tem fobia de voar. Antes de viajar, evite consumir alimentos gordurosos e bebidas alcoólicas, já que podem contribuir para uma sensação de desconforto e inchaço. A cafeína também deve ser evitada, afinal, perder o sono não vai ajudar em nada.

5. Foque no destino e não na viagem em si

Uma boa “sacada psicológica” para tentar lidar com a fobia de voar é se concentrar no que aquela viagem de avião poderá trazer de benefícios a você. Uma reunião de trabalho que pode significar uma promoção, uma viagem dos sonhos planejada há muito tempo, o reencontro com familiares ou amigos que não vemos há anos… Viajar de avião pode ser o ato inicial para vivenciar momentos inesquecíveis!

