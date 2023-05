Caso Madeleine McCann: polícia inicia novas buscas em Portugal

CB Correio Braziliense

A polícia de Portugal, com autoridades alemãs e inglesas, iniciaram nesta terça-feira (23/5) buscas pelo corpo de Madeleine McCann, que está desaparecida desde 2007. A maior parte das buscas estão ocorrendo as margens do reservatório do Arade, a cerca de 50 quilômetros do local onde a menina desapareceu.

O local já havia sido alvo de buscas em 2008, mas os mergulhadores só encontraram restos de animais, segundo informou a polícia. Desta vez, as buscas se concentrarão dentro e fora do reservatório, com os policiais usando cães farejadores e uma lancha do corpo de bombeiro.

Em comunicado, a polícia portuguesa indicou também que "os esforços continuam para esclarecer totalmente a situação", no entanto, a justiça alemã não revelou mais detalhes sobre as buscas deste caso.













O desaparecimento

Madeleine desapareceu no dia 3 de maio de 2007. Ela e a família estavam de férias em um balneário na Praia da Luz, na região turística do Algarve. Nestes 16 anos de investigação, várias teorias sobre o desaparecimento já foram analisadas pela polícia. Em 2020, o alemão Christian B., um pedófilo reincidente de 45 anos, passou a ser considerado o principal suspeito do desaparecimento da jovem.

Na época em que Madeleine desapareceu, Christian morava a poucos quilômetros do hotel em que a família ficava hospedada. Além disso, o suspeito tinha costume de passar o tempo próximo ao reservatório, onde as buscas por Madeleine foram retornadas nesta terça (23).

Atualmente, Christian B. cumpre sentença de sete anos em uma prisão na Alemanha pelo estupro de uma mulher estadunidense de 72 anos. Ele também é acusado de outros cinco crimes e delitos sexuais, cometidos entre 2000 e 2017 em Portugal.

*Com informações da Agence France-Presse

