Cinco dicas que podem ajudar a tratar as espinhas

Ed Estado de Minas

(crédito: Freepik)

Espinhas podem ser um pesadelo para muitas pessoas, especialmente durante a adolescência. No entanto, elas também podem aparecer em outras fases da vida, causando constrangimento e desconforto.



Segundo o Journal of American Academy of Dermatology, as acnes afetam 16 milhões de brasileiros. Além disso, a pesquisa também mostrou que 54% das mulheres com mais de 25 anos têm acne facial.



Veja cinco dicas simples que podem ajudar a reduzir o aparecimento de espinhas:



Lave o rosto regularmente



Lavar o rosto regularmente com água e sabão é uma das maneiras mais eficazes de prevenir o aparecimento de espinhas. A limpeza facial remove o excesso de óleo, sujeira e bactérias da pele, que podem causar o entupimento dos poros e o aparecimento de espinhas.



Mantenha uma dieta saudável



A dieta também pode ter um grande impacto na saúde da pele. Alimentos ricos em açúcar, gordura e sal podem desencadear o aparecimento de espinhas. Por outro lado, alimentos ricos em nutrientes, como frutas, verduras e proteínas magras, podem ajudar a manter a pele saudável e prevenir o aparecimento de espinhas.



Beba água regularmente

A hidratação é essencial para a saúde da pele. Beber água regularmente ajuda a manter a pele hidratada, o que pode ajudar a prevenir o aparecimento de espinhas. Além disso, a água ajuda a eliminar as toxinas do corpo, o que pode reduzir o risco de desenvolver acne.



Evite tocar no rosto



As mãos contêm muitas bactérias, que podem ser transferidas para a pele e causar o aparecimento de espinhas. Portanto, é importante evitar tocar no rosto, especialmente se as mãos não estiverem limpas. Além disso, evitar espremer as espinhas também é importante, pois isso pode causar inflamação e cicatrizes.



Use pomadas que podem ajudar



Pomadas indicadas para tratar a pele têm ação antisséptica, adstringente e cicatrizante, com ativos eficazes e seguros. No caso de serem usadas de dia, certifique-se do uso de protetor solar para evitar o contato da pomada com o sol.



Com essas dicas simples, é possível reduzir o aparecimento de espinhas e manter a pele saudável e bonita. Lembre-se de que o tratamento da acne pode levar tempo e exigir paciência, mas os resultados valem a pena. Se os sintomas persistirem, é recomendável procurar um dermatologista para obter orientações adicionais e tratamentos mais específicos.

Fonte: Minancora

