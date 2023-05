Veterinário alerta sobre riscos mortais de brincadeira com mangueira e cães

E- EM - Redação

O veterinário Andrew Jones chamou atenção para um perigo potencialmente fatal ao brincar com cães usando água da mangueira, como mostrado em um vídeo no TikTok.



A causa dessa fatalidade seria a intoxicação devido à hidratação excessiva. No vídeo, um cachorro é visto engolindo rapidamente muita água da mangueira enquanto o dono rega as plantas. Jones explica que essa atividade pode causar inchaço cerebral, convulsões, coma e até morte em decorrência da intoxicação por água.



O especialista esclarece que a água é absorvida rapidamente pelo animal ao borrifar a mangueira em seu rosto, causando um desequilíbrio de eletrólitos no corpo e uma reação tóxica.



Em entrevista ao portal The Sun, um representante da clínica britânica The Wildest mencionou os sintomas de intoxicação por água em cães, como falta de coordenação, salivação excessiva, náusea, letargia, inchaço, vômito, pupilas dilatadas e olhos vidrados. Sintomas avançados incluem dificuldade para respirar, colapso, perda de consciência e convulsões. Caso o cão apresente algum desses sinais, é imprescindível levá-lo a um veterinário imediatamente.



