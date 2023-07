Mulher fica com nariz peludo após mordida de cachorro

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Tiktok)

O vídeo de uma mulher que ficou com o nariz peludo após levar uma mordida de cachorro viralizou nesta semana nas redes sociais.

Em setembro de 2022, a enfermeira Trinity Rowles, 20 anos, foi atacada pelo cachorro do pai, uma mistura de pitbull com bulldog. Um dos locais mordidos pelo animal foi o nariz da mulher, que precisou passar uma cirurgia de reconstrução do membro.



Para isso, foi necessário um enxerto, retirado da testa e do couro cabeludo de Trinity. Após a cirurgia, a enfermeira relatou o crescimento de pelos no nariz. Ela, então, decidiu compartilhar o caso inusitado no Tiktok e um dos vídeos chegou a ter quase 8 milhões de visualizações.

Ao jornal New York Post, a enfermeira relatou estar sofrendo com transtornos psicológicos desde o acidente. "Não durmo mais bem por causa dos meus flashbacks e agora também tenho um medo muito forte de cachorros. Estou tomando remédios e fazendo terapia para me ajudar a lidar com meu TEPT [transtorno do estresse pós-traumático]", disse ela.

Trinity contou, também, que vem sofrendo ataques sobre a aparência nas redes sociais, mas que se sente grata por estar viva após o ataque.

"Ter uma experiência de quase morte mudou minha perspectiva de vida e sou muito grata por ainda estar aqui, pois poderia ter sido muito pior. Embora esta tenha sido uma experiência horrível e transformadora, estou muito feliz por ainda estar aqui", afirma.

