Galã de ‘Terra e Paixão’ posa de camisa regata e braços sarados chamam atenção

Rafael Gualandi, o Enzo de Terra e Paixão, compartilhou uma galeria de fotos do seu mais novo ensaio fotográfico. De camisa regata preta, o bonitão exibiu os braços musculosos e chamou atenção.

"Um gatão desses", "Uma bela obra de arte", "Gato", "Perfeito", "Gatão sexy", "Sem condições, não tenho estruturas, que homem", dispararam.

Em entrevista ao Gshow, Rafael Gualandi comentou sobre o assédio nas ruas por causa do seu personagem na novela de Walcyr Carrasco.

"Uma pessoa que estava parada no quiosque veio falar comigo, me reconheceu, e aí brincou ao falar para não hackear o computador da Anely. Foi uma experiência única. Fiquei feliz não só pela fama de fato, mas por saber que o trabalho de alguma forma está sendo reconhecido", desabafou.

