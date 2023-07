Aos 69 anos, Rita Cadillac posa de lingerie transparente e mostra poder de sedução

Od Observatório dos Famosos

A sensualidade de Rita Cadillac sempre foi uma presença marcante ao longo de sua carreira. Hoje, aos 69 anos de idade, ela continua mais sensual do que nunca. Prova disso são as postagens ousadas que a famosa costuma fazer nas redes sociais.

Nesta semana, por exemplo, ela compartilhou um clique sexy em que aparece usando uma lingerie transparente. A peça evidenciou a silhueta de Rita e também seu decote poderoso. "Que a noite seja doce feito mel e os sonhos cor-de-rosa", disse ela na legenda.

Nos comentários, não faltaram elogios fervorosos para a musa: "Ah, esse olhar, esse corpo! Essa mulher é o sonho da minha vida", disse um admirador. "Minha maior paixão é você", comentou outro. "Sempre muito linda!!", elogiou mais um fã.

Vale lembrar que, desde 2021, Rita Cadillac tem trabalhado com conteúdos sensuais em plataformas como o OnlyFans. Por lá, ela divulga registros ainda mais ousados, mostrando suas curvas poderosas e seu poder de sedução.

