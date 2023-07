Saiba por onde anda Isadora Ribeiro, a eterna ‘Garota do Fantástico’

Od Observatório dos Famosos

(crédito: Divulgação/Globo)

A atriz Isadora Ribeiro, conhecida por ter sido a ‘Garota do Fantástico’, onde participou por anos da abertura da revista eletrônica dominical da Globo, atualmente pode ser vista na reprise de Mulheres de Areia (1993), nas tardes do canal, com a personagem Vera.

Apesar do grande sucesso que causou entre as décadas de 1980 e 1990, a ex-modelo, hoje aos 58 anos, abriu o coração sobre o fato de estar sumida das novelas desde 2011, quando integrou o elenco da novela Amor e Revolução, no SBT.

"Não parei. Sempre fui uma profissional versátil, que fez cursos, me qualifiquei para tentar me aprimorar, ter repertório, conteúdo. Paralelo ao que investi em mim como atriz, fiz cursos de produção", disse Isadora Ribeiro, em entrevista ao site Heloísa Tolipan. Apesar do afastamento, a atriz garantiu que não acredita que exista justificativa atribuída ao seu sumiço das novelas.

"Não faço a menor ideia (risos). Como vou saber? Só sei que fico pensando em trabalhar, venho atuando em outros veículos e como produtora e palestrante. Na TV ou onde for, eu preciso é trabalhar. Meu frisson não é para aparecer, é para correr atrás do meu ganha-pão: trabalhar. É nisso que me dedico e coloco minha energia", afirmou a artista.

Podendo ser vista na terceira reprise de Mulheres de Areia na TV desde sua exibição original, há 20 anos, Isadora Ribeiro relembrou os bastidores do folhetim com carinho: "Lembro muito da convivência com a Eloisa Mafalda (1924-2018), o Carlos Zara (1930-2022), e outros ótimos atores que não estão mais aqui. Eram bastidores maravilhosos. Até hoje sou amiga do Humberto Martins, que conheci nesta época", contou a atriz.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.