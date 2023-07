Em meio à guerra, 1º transplante de coração em criança é realizado na Ucrânia

CB Correio Braziliense

Em meio à guerra, o Instituto do Coração da Ucrânia realizou o primeiro transplante de coração em crianças no país. A operação bem-sucedida foi realizada em uma menina de 6 anos e o doador foi um menino de 4, que teve morte cerebral após sofrer um aneurisma.

"Este é o primeiro transplante de coração na Ucrânia um paciente tão pequeno. A cirurgia correu bem, novo batimento cardíaco no peito da menina. É extremamente comovente que a mãe do menino falecido veio ouvir o coração do seu bebê bater no outro peito", contou o Oksana Dmytrieva, presidente so subcomitê do parlamento da Ucrânia para tecnologias médicas modernas.

O Instituto do coração informou que o número de pacientes com doenças cardiovasculares tem aumentado, devido ao estresse dos ucranianos. Além dos demais riscos, a guerra ameaça as operações médicas delicadas, como cirurgias e transplantes.

Pelo Facebook, o médico Boris Todurov, responsável pelo procedimento na criança, agradeceu aos pilotos e ao Ministério dos Assuntos Internos pelo trabalho no transporte de órgãos. "Muito obrigado à tripulação do helicóptero que fez tudo o que era possível para salvar a vida do paciente e, apesar do perigo de guerra, transportou o coração doador para o receptor", disse.

Além do coração, dois rins e um fígado do menino que morreu após aneurisma foram doados para outras crianças em um hospital de Kiev. "Ambos os rins foram transplantados para um menino de 12 anos do território temporariamente ocupado da região de Kherson. Ele esperou mais de 3 anos por um transplante de rim", ressaltou Oksana.

