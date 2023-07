Deputado joga água em premiê e inicia briga no Parlamento de Kosovo; veja

CB Correio Braziliense

O Parlamento de Kosovo foi palco de uma briga generalizada entre deputados nesta quinta-feira (13/7). A confusão teria começado quando o primeiro-ministro Albin Kurti discursava sobre medidas para reduzir as tensões étnicas no norte do país. Durante o discurso, um parlamentar da oposição se aproximou e jogou água no premiê e no vice.

Em seguida, deputados opositores e da coalização governistas se aglomeram e começam a discutir entre si. Nos vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível ver um homem que segura um objeto semelhante a um guarda-chuva tentando afastar os deputados que brigavam ao redor do primeiro-ministro. Segundo informações da mídia local, o premiê teve que sair do Parlamento escoltado pela polícia.







O norte do país vive sob tensão após a eleição de prefeitos kosovar-albaneses em quatro cidades. Os sérvios, que são maioria na parte norte do Kosovo, boicotaram as eleições municipais de abril — o que resultou na vitória dos prefeitos. Protestos deixaram ao menos 80 pessoas ficaram feridas, incluindo cerca de 30 soldados da Força Internacional para Kosovo.

A ministra das Relações Exteriores do Kosovo, Donika Gervalla-Schwarz, declarou que o país está aberto a repetir as eleições nos quatro municípios do norte, onde a recente tomada de posse de prefeitos kosovar-albaneses provocou os violentos protestos.

Kosovo proclamou sua independência da Sérvia em 2008. No entanto, o processo nunca foi reconhecido pelo país.

