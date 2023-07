Incêndios na Grécia: milhares abandonam casas e hotéis em Rodes com aproximação do fogo

Siobhan Toman e Rozina Sini - BBC News

Incêndios de grandes proporções preocupa em ilha da Grécia, em meio a onda de calor intensa na Europa - (crédito: AFP Via Getty Images)

Milhares de pessoas foram evacuadas de casas e hotéis na ilha de Rodes, na Grécia, em razão de incêndios de grandes proporções, de acordo com bombeiros da região.

Barcos particulares se juntaram à guarda costeira grega para ajudar a resgatar pessoas nas praias do leste da ilha.

Navios da marinha grega também estão indo para a área, que é popular entre os turistas.

O vice-chefe dos bombeiros da Grécia disse que os incêndios em Rodes são os mais difíceis que seu serviço enfrenta atualmente.

Cinco helicópteros e 173 bombeiros estão operando na área. Segundo as autoridades locais, três hotéis na área de Kiotari foram atingidos e danificados pelo fogo.

Uma britânica disse que foi evacuada do hotel em que estava hospedada com a irmã e a filha, mas agora estava presa em uma praia com centenas de outras pessoas devido ao forte calor.

"Há apenas uma pequena cabana aqui e somos muitos", disse Becky Mulligan à BBC. "Há crianças, é meio-dia, estamos aqui presos sem ajuda, é nojento."

Simon Wheatley disse que cinzas começaram a cair em sua pizza enquanto ele comia.

"O hotel disse que isso era normal e não havia necessidade de se preocupar, pois eles estavam em contato com as autoridades sobre a situação", disse ele à BBC.

Mas posteriormente, o hotel em que ele estava foi evacuado.

"Vimos que um bar de praia em que estávamos no dia anterior havia pegado fogo. A fumaça era muito forte. Tivemos que deixar duas malas de bagagem."

A empresa de viagens TUI disse que um pequeno número de seus hotéis foi afetado e que está transferindo os clientes para acomodações alternativas como precaução.

A empresa Jet2 também disse que estava ciente da situação em Rodes e pediu aos clientes que seguissem as orientações locais.

Bombeiros da Eslováquia chegaram a Rodes neste sábado para ajudar as equipes locais no combate aos incêndios.

"A situação em Rodes é grave e extremamente difícil. Devido ao vento forte e à rápida mudança de direção do fogo, os bombeiros tiveram que se retirar e se mover", postou o Corpo de Bombeiros e Resgate Eslovaco no Facebook.

Parte da equipe de resgate eslovaca migrou para os resorts costeiros para ajudar nos esforços de evacuação, disseram eles.

A Grécia está enfrentando um calor intenso neste fim de semana, com os meteorologistas alertando que as temperaturas podem subir a até 45°C.

Pode se tornar o fim de semana de julho mais quente da Grécia em 50 anos, disse um dos principais meteorologistas do país.

Reuters Incêndios florestais preocupam autoridades gregas em meio a período de alta no turismo

Os bombeiros continuam combatendo dezenas de incêndios florestais em todo o país. Uma área a oeste de Atenas está entre as mais atingidas, junto com a Lacônia, no sul do Peloponeso, e a ilha de Rodes.

E as autoridades estão alertando para um risco muito alto de novos incêndios à medida que o calor continua aumentando.

As pessoas foram aconselhadas a ficar em casa, e os locais turísticos - incluindo a antiga Acrópole de Atenas - serão fechados duranteos períodos mais quentes dos próximos dois dias.

A Grécia - como vários outros países europeus - passa por um período prolongado de calor extremo desde o início deste mês.

Essa onda de calor ocorre em um dos momentos mais movimentados para a indústria do turismo do país.