"Novo Nostradamus" prevê gravidez de Taylor Swift e morte do papa

O vidente britânico Craig Hamilton-Parker, conhecido como "novo Nostradamus", lançou uma série de novas previsões para 2024. O médium espiritual acertou antecipando as eleições de Donald Trump, o Brexit e a morte da rainha Elizabeth.

Em um vídeo recente, no YouTube, ele explicou que, em suas visões, consegue ver eventos para o resto do ano, que, segundo ele, incluem ataques cibernéticos globais, desastres naturais em todo o mundo (como enchentes e terremotos), além de uma aliança entre Rússia e China.

"Em 2015, comecei a dizer que vi que a Rússia e a China formariam uma aliança, e isso está começando a acontecer. Naquela época, eu disse que a economia russa encolheria nos próximos anos e que faria um acordo de armas com a China e, infelizmente, isso está começando a acontecer, principalmente por causa da guerra na Ucrânia”, disse.

O vidente também afirmou prever que a artista pop Taylor Swift ficará grávida neste ano e que o papa Francisco vai morrer. “Eu sinto que o papa vai morrer em 2024 porque vi uma fumaça branca.”

De positivo, ele prevê que o mundo encontrará uma cura para o câncer nos próximos doze meses: “Tudo isso estará ligado à inteligência artificial, e acho que algo importante será descoberto.”

"Muitos avanços no campo da medicina e dos cuidados, avanços no Alzheimer também, o que me cairia bem porque estou chegando lá”, brincou.

Craig afirmou que também haverá muitos desastres naturais em 2024 em todo o mundo, incluindo um terremoto nos Estados Unidos e na Itália.