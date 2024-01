Aviões se chocam novamente em pista de aeroporto do Japão durante nevasca

Aviões das empresas Korean Air e Cathay colidiram nesta terça-feira (16/1) na pista do aeroporto internacional de Hokkaido, no Japão. No momento do incidente, a cidade japonesa era atingida por uma nevasca. O choque provocou danos nas aeronaves, mas ninguém ficou ferido.

Veja o momento:

@DrChinmayP ?? Korean Air, Cathay Pacific passenger planes collide at airport in Hokkaido, #Japan pic.twitter.com/wxPG0cSWpg — Sanjiv K Pundir (@k_pundir) January 16, 2024

As duas aeronaves trafegavam em velocidade baixa. Autoridades do aeroporto informaram que vão investigar as causas da colisão. O incidente ocorreu duas semanas depois que um avião da Japan Airlines, com 367 passageiros e 12 tripulantes, pegou fogo logo após pousar no aeroporto de Haneda, também no Japão.

No momento do pouso, a aeronave colidiu em um avião da Guarda Costeira. Os passageiros tiveram 90 segundos para seguir o plano de evacuação que ocorreu de forma coordenada e deixar o avião em meio à fumaça que tomou conta da cabine.

Diferentemente do incidente desta terça, a ocorrência do dia 2 de janeiro deixou cinco das seis pessoas a bordo do avião da Guarda Costeira mortas. Uma das hipóteses levantadas para a tragédia é a de que tenha ocorrido falha de comunicação com a torre de controle, já que as duas aeronaves estavam na pista ao mesmo tempo.