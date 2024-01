Polícia britânica investiga agressão sexual no metaverso contra adolescente

A polícia britânica investiga o caso de uma adolescente de 16 anos que foi agredida sexualmente no metaverso. É a primeira investigação do tipo na Inglaterra, cuja lei criminal enquadra estupro e agressão sexual apenas quando há contato físico.

A garota estava usando equipamentos de realidade virtual e estava interagindo em um jogo imersivo quando seu avatar foi atacado por vários outros ao mesmo tempo.

Em entrevista ao jornal Daily Mail, um oficial não identificado disse que a adolescente não sofreu dano físico, mas desenvolveu "trauma psicológico" similar ao de uma pessoa que foi fisicamente estuprada.

Para a psicoterapeuta e especialista em realidade virtual Nina Jane Patel, a questão é mais profunda do que parece ser inicialmente. "Você interage com outros seres humanos por trás de um avatar. [..] O erro que cometemos é dizer que as experiências com as redes sociais e com a internet não são reais. Mas nós sabemos que são. Principalmente para meninas jovens, essas experiências são prejudiciais para sua saúde mental", afirma a especialista ao The Guardian.

A própria Patel disse ter passado por uma experiência parecida: estava jogando com seu avatar quando foi abordada por cinco avatares com vozes masculinas, que lhe faziam comentários sexistas e misóginos e não pararam quando ela pediu. "Fisiologicamente e psicologicamente, parece real", relatou a especialista — que enfrentou o choque com o coração acelerado no momento do ataque.