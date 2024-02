Companhia aérea finlandesa começa a pesar passageiros

Uma companhia aérea da Finlândia anunciou ter começado nesta semana a pesar os passageiros com a bagagem de mão para melhor estimar o peso do avião. A medida da Finnair vale para todos os voos que partem de Helsinque, capital do país.

A medida ainda é voluntária e, de acordo com a companhia, é para proporcionar um voo mais seguro.

O teste começou na segunda-feira (5/2) e, na manhã de quinta-feira (8/2), 800 voluntários já haviam participado, disse Päivyt Tallqvist, vice-presidente sênior de comunicações da Finnair, à CNN Internacional.

Tallqvist disse que a companhia aérea está coletando dados sobre o peso médio dos passageiros e sua bagagem de mão “para fins de equilíbrio da aeronave e cálculos de desempenho necessários para a operação segura dos voos”.