Corpo do líder da oposição russa é entregue à mãe

O corpo do líder da oposição russa Alexei Navalny, que morreu na semana passada em uma colônia penal na Rússia, foi entregue à mãe dele, disse neste sábado, 24, um assessor de Navalny. O diretor da Fundação Anticorrupção de Navalny, Ivan Zhdanov, fez o anúncio em sua conta no Telegram e agradeceu a todos que pediram às autoridades russas que devolvessem o corpo do político.

No sábado anterior, 17, a viúva de Navalny, Yulia Navalnaya, acusou o presidente Vladimir Putin de zombar do cristianismo ao tentar forçar a mãe do opositor a concordar com um funeral secreto após a morte do líder da oposição.