Passageiros do voo da Latam que teve um "evento técnico" relataram a uma afiliada da CNN que a aeronave teve uma "queda no ar". O voo saiu da Austrália em direção à Nova Zelândia nesta segunda-feira (11/3). "As pessoas voaram pela cabine e ficaram muito feridas", disse um passageiro chamado Jacinto.

"Tinha sangue no teto, as pessoas (voaram) e quebraram o teto do avião", completou outra passageira, identificada como Valentina. Ela teve ferimentos leves e foi tratada pela equipe médica. De acordo com o seu relato, o avião "simplesmente parou" no ar e as pessoas "voaram".

Muitos passageiros não usavam cinto de segurança no momento do incidente, segundo os relatos de Jacinto e Valentina. 50 pessoas foram tratadas por ferimentos na chegada a Auckland. A Latam informou a CNN que 13 pacientes foram enviados ao hospital.



O voo fazia escala programada na Nova Zelândia a caminho de Santiago, no Chile. Em nota, a companhia aérea não informou o que ocasionou o acidente, porém lamentou os transtornos e prejuízos aos passageiros. "O avião pousou no aeroporto de Auckland conforme programado. Como resultado do incidente, alguns passageiros e tripulantes de cabine foram afetados. Eles receberam assistência imediata e foram avaliados ou tratados pela equipe médica no aeroporto conforme necessário", acrescentou a Latam.