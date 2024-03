Kate Middleton pede desculpas por edição de foto manipulada

Kate Middleton, a princesa de Gales, pediu desculpas nesta segunda-feira (11/3) por erros de edição em uma foto que compartilhou no domingo (10/3) ao lado dos filhos. A imagem, a primeira divulgada oficialmente por ela e seu marido, o príncipe William, desde que Kate passou por uma cirurgia no abdômen, foi retirada de circulação pelas principais agências de notícias por suspeita de ter sido manipulada.

Em um comunicado, pelas redes sociais, Kate reconheceu que houve manipulação e disse que ela mesma fez a edição da foto, e que o príncipe William teria feito a fotografia.

"Como muitos outros fotógrafos amadores, eu experimento editar as fotos de vez em quando. Queria expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a foto de família que compartilhamos ontem causou. Espero que todo mundo tenha passado um feliz Dia das Mães", afirmou Kate, no comunicado. No Reino Unido o dia das mães é comemorado no dia 10 de março.

Comunicado de Kate Middleton (foto: Reprodução redes sociais)

A publicação ocorreu após diversas especulações sobre o estado de saúde da duquesa, que passou por uma cirurgia abdominal em janeiro e ficou duas semanas internada. Com a imagem deste domingo (10/3), o palácio aparentemente esperava pôr fim às dúvidas.

Entretanto, as principais agências de fotografias, como a AFP, a Reuters, a Getty Images e a Associated Press, decidiram cancelar a publicação e a distribuição da foto após perceberem que ela tinha sido adulterada.

manga da princesa Charlotte (foto: Reprodução redes sociais)

O detalhe que despertou a desconfiança das agências foi uma "inconsistência no alinhamento da mão esquerda da princesa Charlotte", afirmou a BBC.