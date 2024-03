Concurso Unificado: MGI pede suspensão de eventos nas datas do certame

YR Yasmin Rajab

As provas do CNU estão previstas para ocorrer em 5 de maio - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), responsável pela organização do Concurso Público Nacional Unificado, destacou a importância de evitar a realização de grandes eventos nas cidades onde a prova será aplicada.

Foram enviados ofícios aos governadores e prefeitos das cidades pedindo cooperação. O objetivo é garantir a segurança e a logística necessárias à realização do concurso, além de facilitar o deslocamento dos candidatos.

"O apoio dos prefeitos e governadores é fundamental para o sucesso do concurso. Nossa meta não é apenas selecionar servidores públicos qualificados, mas também promover a democratização do acesso às vagas no setor público", diz a ministra, Esther Dweck, nos documentos enviados.



Além disso, a Fundação Cesgranrio, banca do certame, em conjunto a Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, está em contato com as autoridades estaduais e municipais para tratar de questões logísticas e de segurança.

As provas do CNU estão previstas para ocorrer em 5 de maio. Os locais de provas terão a presença de agentes da Força Nacional para garantir a segurança na realização do certame. A participação desses policiais foi pedida ao Ministério da Justiça pela pasta de Gestão e Inovação.