Mãe de Marília Mendonça polemiza com crítica a Murilo Huff

Nesta quarta-feira (13), Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, polemizou nas redes sociais, após compartilhar um vídeo que expõe um relacionamento conturbado da filha com Murilo Huff. A postagem causou um alvoroço nas redes sociais.

O vídeo compartilhado pela mãe da cantora se tratava de uma entrevista do médico Mohamad Barakat, que ajudou a filha a emagrecer, ao podcast Inteligência Ltda. No entanto, em um dos trechos da entrevista, ele expõe desabafos de Marília Mendonça.

“Marília Mendonça foi um dos maiores cases da minha vida e um aprendizado mútuo. Ela já entrou no meu consultório [falando]: ‘Eu não vim aqui pra ficar bonitinha igual suas clientes, vim porque quero saúde'”, iniciou o médico.

Em seguida, ele afirmou que a cantora “se perdeu”, depois do emagrecimento. “Acho que ela não sabia lidar com essa situação [de ter emagrecido e atingido seu objetivo], namorando, foi fazer plástica antes da hora e acabou engravidando. E, aí, a relação com o Murilo não era legal, ela se perdeu e voltou a engordar, aí veio a pandemia e ela voltou a me procurar”, disse.

Na web, os internautas foram à loucura com o fato de dona Ruth ter compartilhado esse vídeo. Alguns fãs levantaram a hipótese que a relação dela com o ex-genro está estremecido. Mas há quem acredita que a exposição foi acidental.