Um brasileiro, identificado como Diego Cardoso de Oliveira, 40 anos, a esposa portuguesa Matilde Ramos Pinto, 38 anos, e o filho Joaquin, de 1 ano, morreram atropelados em um ponto de ônibus em São Francisco, nos Estados Unidos. Segundo relatos de amigos à polícia, a família estava no ponto de ônibus no último sábado (15/3), para ir ao zoológico quando foram atingidos por um SUV branca.

Diego e o filho morreram no local. Matilde chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu e um segundo filho do casal, um bebê de apenas dois meses, está em estado grave no hospital. Segundo testemunhas, outras pessoas também ficaram feridas, no entanto, com menos gravidade.

A condutora do veículo, identificada pelo departamento de Polícia de San Francisco como Mary Fong Lau, de 78 anos, foi detida no domingo (17/3) sob acusações de homicídio culposo com veículo, direção imprudente com lesão corporal grave e violações de trânsito adicionais que incluem dirigir em velocidade insegura. Embora a prisão anunciada, o advogado de Lau disse a uma emissora local que a mulher está hospitalizada desde sábado devido ao acidente. Sua condição e a gravidade de seus ferimentos não foram divulgados.

Segundo informado pelas autoridades locais, Mary trafegava pela rua quando perdeu o controle e colidiu com o ponto de ônibus. Segundo testemunhas que estavam presentes, antes de atingir o ponto de ônibus, o carro teria batido no muro de uma biblioteca.

"Este incidente foi uma tragédia devastadora. O Departamento de Polícia de San Francisco expressa suas mais profundas condolências às vítimas, suas famílias e entes queridos, e a todos no local que testemunharam e ajudaram os socorristas", disse o órgão em comunicado à imprensa.