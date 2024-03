Idosa de 88 anos é atropelada por ônibus em Taguatinga Centro

Uma idosa de 88 anos foi atropelada por um ônibus, na tarde desta segunda-feira (4/3), no boulevard do Túnel Rei Pelé, em Taguatinga Centro. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência por volta das 14h40.

De acordo com a corporação, a equipe de socorro encontrou a senhora caída. A CBMDF informou que a pedestre foi atendida pelos socorristas e transportada para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC) consciente, mas desorientada.

Ainda segundo a corporação, a idosa apresentava ferimentos no rosto, suspeita de fratura no ombro direito e escoriações na mão esquerda. O motorista do ônibus, de 51 anos, não se feriu. Os bombeiros mantiveram os nomes de ambos em sigilo.



Morte

Na BR-080, um carro e um caminhão colidiram também nesta segunda (4/3), pela manhã. O acidente ocorreu por volta das 9 horas, próximo ao clube de tiro "Tiro Forte", e resultou no falecimento do condutor do veículo menor.

O condutor do carro ficou preso às ferragens, de onde foi retirado por uma equipe do CBMDF apresentando falhas na respiração. Os bombeiros realizaram ações para reverter o quadro, mas o homem acabou morrendo no local. Já o motorista do caminhão não teve ferimentos.