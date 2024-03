Um policial da Índia alega ter visto Ovnis, mais recentemente chamados de fenômenos anômalos não identificados, próximos a uma das usinas nucleares do país em várias ocasiões. De acordo com um relatório da mídia local, a revelação veio por meio do ufólogo indiano Sabir Hussain, que se conectou com a testemunha e o convenceu a compartilhar sua história com o mundo.

O oficial Syed Abdul Kader diz que os avistamentos ocorreram em agosto de 2023 na comunidade de Kalpakkam, que abriga uma usina nuclear de tamanho considerável.

A testemunha disse que viu os objetos anômalos "mais de 10 vezes" e os filmou duas vezes, embora suas imagens dos incidentes ainda não tenham sido divulgadas. Ao relatar suas experiências, Kader indicou que tem "mais de 100% de certeza de que o que vi eram Ovnis" depois de consultar Hussain sobre os avistamentos. O raciocínio do oficial para essa conclusão é que os objetos manobraram de uma maneira diferente de tudo o que ele já viu em uma aeronave terrestre.

"A maneira como ele ficou parado, a maneira como fez movimentos em ziguezague e a velocidade com que desapareceu", disse Kader maravilhado, "tudo era diferente".

Com base nisso, Hussain argumentou que a conexão peculiar entre Ovnis e instalações nucleares constitui um "fenômeno global" que deve ser levado a sério pelas autoridades governamentais dos EUA e da Índia.

#UFO sightings near #TN's nuclear sites intrigue! Sub-inspector Syed Abdul Kader captured videos, adding to evidence. Expert Sabir Hussain notes recurrent sightings near Koodankulam, raising questions about their link to #nuclearfacilities.



