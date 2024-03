A Polícia Federal (PF) fez buscas nesta quinta-feira (28/3) contra um homem suspeito de criar um perfil falso em rede social para o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. A operação ocorreu em Osasco, São Paulo.

De acordo com a instituição o suspeito criou uma conta no Instagram com nome e foto de Lewandowski, sem autorização ou conhecimento do ministro.

A Operação Inverídico, agora, busca esclarecer o objetivo do suspeito para a criação do perfil e verificar se outras autoridades públicas foram vítimas desse crime.

A PF não detalhou o que foi encontrado e se o homem chegou a fazer posts se passando pelo ministro.