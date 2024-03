Rei Charles III comparece à igreja para cerimônia da Páscoa

O rei Charles III da Grã-Bretanha, seguido pela rainha da Grã-Bretanha Camilla, reage ao deixar a Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, após participar do Culto de Páscoa, em 31 de março de 2024. - (crédito: Hollie Adams / POOL / AFP) Agence France-Presse Agence France-Presse E-mail

O rei Charles III compareceu na manhã de domingo (31/3) à capela de São Jorge para acompanhar a tradicional cerimônia religiosa da Páscoa, em sua aparição pública mais importante desde que anunciou que foi diagnosticado com câncer, há dois meses.

O monarca, 75 anos, estava sorridente e acenou para diversas pessoas ao descer do carro com sua esposa, a rainha Camilla, diante do templo religioso, que fica quase 40 quilômetros ao oeste de Londres.

A cerimônia acontece mais de uma semana depois de a princesa Kate, esposa do príncipe William, herdeiro do trono, anunciar que também foi diagnosticada com câncer.

Ao contrário de outros membros da família real, o casal e os filhos não estavam presentes, para não expor as crianças à imprensa.

O Palácio de Buckingham anunciou no início de fevereiro que o rei foi diagnosticado com câncer, detectado durante uma operação de próstata a que foi submetido alguns dias antes, e havia iniciado o tratamento.

Desde então, Charles III cancelou todos os compromissos oficiais públicos, mas continua cumprindo algumas funções oficiais e comparecendo a alguns encontros, como as suas reuniões com o primeiro-ministro.

Em 22 de março, a princesa de Gales anunciou que foi diagnosticada com câncer, sem revelar de que tipo, e que iniciou um tratamiento de quimioterapia preventiva.

A doença foi detectada após uma operação abdominal realizada em janeiro.