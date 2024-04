Com novo presidente, Senegal terá duas primeiras-damas

A primeira esposa do presidente eleito, Marie Khone, é natural da mesma cidade do presidente senegalês. Eles se casaram há 15 anos e têm quatro filhos. O político celebrou o segundo casamento com Absa Faye há um ano - (crédito: KHADIDIATOU SENE / AFP) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

O novo presidente do Senegal, Bassirou Diomaye Faye, subiu ao palco no fim da campanha eleitoral de mãos dadas com as suas duas esposas. O gesto foi inédito e Bassirou quis enviar uma mensagem a um país de maioria muçulmana, onde a poligamia é uma prática tradicional e religiosa.

"Esta é uma consagração da tradição da poligamia ao mais alto nível do Estado, uma situação que reflete a tradição senegalesa", disse o sociólogo Djiby Diakhate à AFP.

No Senegal, muitos casamentos não são registrados, o que torna difícil estimar a prevalência da poligamia, mas um relatório de 2013, do escritório nacional de estatísticas, informou que 32,5% das pessoas casadas fazem parte de uma união poligâmica.

A poligamia é generalizada no Senegal, especialmente nas zonas rurais. O islã permite que os homens tenham até quatro esposas, desde que tenham recursos para sustentá-las e passem tempo igual com cada uma.

Embora seja uma prática comum, a poligamia gera debates no Senegal. A autora senegalesa Mariama Ba criticou duramente a poligamia no romance de 1979, Uma Carta Tão Longa, no qual descreve o sofrimento e a solidão das mulheres quando os seus maridos decidem ter uma segunda esposa, geralmente mais jovem.

