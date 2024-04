Moradores do Arizona, nos EUA, flagram OVNI azul no céu; veja vídeo

Uma luz azul brilhante no céu da cidade de Scottsdale, no estado do Arizona, nos Estados Unidos, assustou moradores da região na noite de 28 de março.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, os moradores da região atribuíram o brilho no céu à OVNIs, hoje chamados de Fenômenos Anômalos Não Identificados (UAPs, na sigla em inglês).

De acordo com testemunhas, as luzes apareceram em uma região próxima a um aeroporto e que aparições semelhantes já foram flagradas. Contudo, nenhum dos relatos de moradores se assemelha ao formato avistado desta vez, que parecia uma "corda azul suspensa no céu".

Apesar de ser uma imagem curiosa, existe a teoria de que os UAPs sejam apenas satélites Starlink, lançados ao espaço pela empresa norte-americana SpaceX, de Elon Musk.

Na data em que os UAPs foram flagrados ocorreu uma tentativa frustrada de lançamento de Starlinks no espaço. A operação de colocar os equipamentos em órbita deu certo apenas em 1º de abril.

Veja vídeo do momento: