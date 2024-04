Soldado brasileiro perde olho em explosão de mina na Ucrânia

Um soldado brasileiro que trabalhava voluntariamente na guerra da Ucrânia pisou em uma mina e fraturou as duas pernas e perdeu a visão de um olho. O acidente aconteceu no dia 29 de março e, desde então, ele está internado e fazendo companha pelas redes sociais para custear as despesas médicas.

O soldado é Fernando Barroso de Macedo, nascido em Fortaleza, no Ceará. Ele foi por sete anos sargento no Exército Brasileiro e quando o tempo de serviço no Brasil acabou, decidiu ir para Ucrânia em agosto de 2023.

"Na sexta-feira, dia 29, estava em combate no front, na região de Kherson, uma zona de muito conflito, quando acabei pisando numa mina terrestre. Meu pé direito ficou estraçalhado, mas devido ao coturno e as meias ficaram segurando, tudo quebrado, fratura exposta. A perna esquerda foi atingida por um estilhaço. Só que o estilhaço maior da mina atingiu meu olho esquerdo, ocasionando a perda da visão. No direito também tive estilhaços, mas passei por uma cirurgia", contou Fernando nas redes sociais.

Ele está internado em um hospital na cidade de Odessa e já passou por três cirurgias no pé direito e o procedimento nos olhos.

"Ainda estou tentando me recuperar depois das cirurgias nos pés, direito e esquerdo, e no olho esquerdo. Acabei perdendo meu olho esquerdo, acabou entrando um pouco de estilhaço no direito, mas o médico conseguiu salvar. Mas só gratidão. Tudo é novo, foi tudo muito rápido. Ainda estou naquele processo de aceitação, de entender", concluiu em vídeo.