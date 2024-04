Filha de Éder Militão chora com saudades de Léo Pereira

A influenciadora Karoline Lima compartilhou com os seguidores na tarde deste domingo (7) um momento fofo de saudade da pequena Cecília com Léo Pereira. Acontece que a loira estava no Maracanã para assistir o namorado jogando pelo Flamengo e ao fazer chamada de vídeo com a filha, foi surpreendida.

No vídeo, Karoline Lima se despede da filha, mas Cecília, que está em Madrid com o pai, Éder Militão, perguntou: "Cadê o titio? titio?", questionou a pequena enquanto chorava. A influenciadora, por sua vez, afirma que Léo Pereira está trabalhando.

"Ele está trabalhando, você já já vai ver ele, tá bom?", respondeu Karoline. Cecília então parou de chorar e afirmou "tá bom". A cena de fofura e amor com o jogador do Flamengo ganhou o coração dos internautas que elogiaram a relação que os três criaram.

"Sinal que ela é bem tratada pelo padrasto, graças a Deus", afirmou uma seguidora. "Quando uma criança é bem tratada, ela dá sinais", disparou outra internauta. "Graças a Deus a Ceci tem uma mãezona, e que bom que o Léo tá sendo um bom padrasto… a Ceci merece tudo de bom na vida", escreveu uma seguidora.

Contudo, outra fã chegou a comentar a diferença do tratamento que Cecília recebe pelo padrasto e pela madrasta, Tainá Castro. "A diferença de tratamento é gritante enquanto a outra trata mal, Léo trata como filha. O carinho que a Cecília tem por ele já diz por si só".







