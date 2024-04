Chanceler da Argentina nega interferência de Milei no Judiciário brasileiro

Na primeira visita bilateral ao Brasil, a chanceler da Argentina, Diana Modino, garantiu que o governo do presidente Javier Milei não atuará para interferir em nenhum assunto interno brasileiro ou de qualquer outro país. A declaração foi dada após o encontro entre Modino e seu homólogo brasileiro, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, nesta segunda-feira (15/04), no Palácio do Itamaraty.

“Os temas internos e posições de cada país são próprios de cada país. O governo argentino jamais vai interferir nos processos democráticos ou judiciais de outros países. Confiamos na Justiça de cada país. Nós defendemos a liberdade de expressão de todos”, disse a argentina.

A declaração é uma resposta ao desconforto gerado pelas declarações do presidente argentino, que ao lado do bilionário Elon Musk, ofereceu ajuda para interceder em nome do dono do X (antigo Twitter) junto a Suprema Corte brasileira. Musk, depois de fazer uma série de ataques ao Supremo Tribunal Federal, e ao seu ministro Alexandre de Moraes foi incluído no inquérito das milícias digitais, que investiga a disseminação de notícias falsas e discursos de ódio nas redes.

O governo brasileiro, que minimizou as declarações do chefe de estado argentino, disse que a reunião bilateral tratou de temas de interesse dos dois países como a infraestrutura nas fronteiras, a cooperação em assuntos de energia e de defesa, a Hidrovia Paraguai-Paraná, além de temas relacionados a uma ampliação dos acordos multilaterais do Mercosul com a abertura de novos mercados. O embate entre Musk e Moraes só foi lembrado pelos jornalistas que acompanhavam a declaração após o final do encontro dos dois chanceleres, pois, segundo fontes do Itamaraty, esse assunto sequer foi tratado no encontro entre os dois.