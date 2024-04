Assessor de Trump compara morto em agência bancária a Joe Biden

O caso do idoso levado morto a uma agencia bancaria pela sobrinha na tentativa de fazer um empréstimo tem tido repercussão internacional. Além de ser comparado com filmes por jornais internacionais, o assessor de Donald Trump comparou o cadáver de Paulo Roberto Braga, ao atual presidente americano, Joe Biden.

Em uma publicação na rede social X, Ryan Fournier, co-fundador do grupo Estudantes por Trump (Students for Trump, em inglês), comentou uma postagem que trazia um vídeo sobre o caso do cadáver na agência bancária e escreveu: “Make him President” — "Faça-o presidente", na tradução literal —

fazendo alusão a Biden.

Ryan Fournier, assessor de Trump comenta nas redes sociais (foto: Reprodução redes sociais)

Outro ativista de direita norte-americano, Bill Ellmore, e co-fundador da multinacional IBM, que, ao se referir a Paulo, postou: “Still looks more alert than Biden”, “Ainda parece mais alerta que Biden”, em português).

Bill Ellmore, co-fundador da multinacional IBM nas redes sociais (foto: Reprodução redes sociais)

As eleições presidenciais dos Estados Unidos ocorrerão em novembro deste ano. Até o momento, as pesquisas apontam empate técnico entre o presidente Joe Biden e o Donald Trump.