Homem que ateou fogo no próprio corpo está em estado grave

O homem que ateou fogo no próprio corpo em um parque perto do tribunal onde Donald Trump está sendo julgado foi hospitalizado em estado grave. Segundo a polícia americana, o homem, de 37 anos, que mora na Florida está internado no centro de queimados "Parece que o homem está em uma situação muito grave, mas ele ainda está vivo", afirmou a autoridade americana.

Antes de colocar fogo no próprio corpo, ele arremessou panfletos sobre teorias da conspiração para o alto. Depois jogou um líquido inflamável, que, segundo a autoridade policial, trata-se provavelmente de álcool de limpeza. Quatro oficiais tiveram ferimentos leves durante o atendimento da ocorrência.

O homem de 37 anos identificado como Maxssuel mora em Saint Augustine, Florida e chegou à Nova York dirigindo o próprio carro, no começo da semana. Não se sabe exatamente o que motivou o incidente. A Polícia busca informações nas redes sociais do homem, que até antes do incidente era desconhecido da polícia americana.

Donald Trump está sendo julgado por ter oferecido propina à uma atriz pornô e omitir os pagamentos, durante a campanha presidencial de 2016. Segundo a acusação, os valores foram declarados como gastos de campanha.

Trump é o primeiro ex-presidente da história dos Estados Unidos a ser julgado criminalmente.