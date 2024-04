Mulher toma café com inseto e fica em estado grave na Espanha

Uma funcionária de uma companhia aérea ficou em estado considerado grave depois de beber café de uma máquina de venda automática, que continha insetos no seu interior. Enquanto sentia um gosto estranho no café, ela se deparou com alguns insetos no copo. Ela sofreu uma reação alérgica, segundo o jornal Ultima Hora. O caso aconteceu na segunda-feira (22/4).

O rosto da mulher começou a inchar e sua garganta começou a fechar. A jovem foi levada para um hospital, onde ficou internada na UTI. Ela saiu da unidade na manhã desta quarta-feira (24), mas segue internada.

A vítima teria sofrido um choque anafilático, uma vez que a ingestão dos insetos provocou uma reação semelhante à de veneno.

A família da jovem denunciou o aeroporto à polícia