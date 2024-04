Herdeira bilionária do Vale do Silício está desaparecida desde domingo

A filha de 16 anos do bilionário do Vale do Silício, Stewart Butterfield, está desaparecida depois de fugir da casa da família em São Francisco, nos Estados Unidos, na noite de domingo. A polícia local acredita que Mint Butterfield esteja na região de Tenderloin, que é conhecida por abuso de drogas e abrigo para pessoas em situação de rua.

Mint Butterfield, 16 anos, foi visto pela última vez às 22h de domingo em Bolinas, na Califórnia, de acordo com o porta-voz do gabinete do xerife do Condado de Marin, o delegado Jose Suarez.

A mãe de Butterfield, Caterina Fake, fundadora do Flickr, informou o desaparecimento da adolescente na segunda-feira, de acordo com o San Francisco Standard.

A jovem também é filha de Stewart Butterfield, ex-CEO e fundador do aplicativo Slack, e dono de uma fortuna de US$ 1,6 bilhão — cerca de R$ 8,2 bilhões.

Ela morava com a mãe quando desaparecimento e frequentava um colégio interno particular na região de Napa, de acordo com o gabinete do xerife. "Mint foi vista pela última vez vestindo um moletom preto, calças de pijama de flanela e botas pretas", disseram as autoridades do xerife. "Eles também estavam possivelmente carregando uma mala cinza".

Fake e Stewart Butterfield se casaram em 2001, mas se divorciaram em 2007, mesmo ano em que a filha nasceu. Mint Butterfield é a única filha do casal.