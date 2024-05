Vídeo mostra briga e roubo de documentos no parlamento de Taiwan

Uma confusão no parlamento de Taiwan na madrugada desta sexta-feira (17/5) viralizou nas redes sociais. O tumulto ocorreu após a apresentação de reformas propostas na Câmara e resultou em brigas físicas, roubo de documentos e deixou um legislador ferido.

Os deputados foram flagrados roubando documentos e escalando uns aos outros e deixando o parlamento em um verdadeiro caos. Puma Shen, parlamentar do Partido Democrático Progressista (DPP), sofreu uma lesão na cabeça durante a confusão e precisou ser levado às pressas para o hospital. Shen estava tentando entrar na Câmara no momento em que foi atingido.



???????? LMAO: A member of Taiwan's parliament stole a bill “with the speed of an American football player” to prevent it from being passed.



-> That should just be an official process in any democracy. Love it … haha pic.twitter.com/0C4T4DbbSU