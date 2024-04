Em uma nota oficial, em razão do terremoto de 7.5 graus que atingiu Taiwan, o governo federal se refere a região como Taipé Chinês. O posicionamento do Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) se alinha a um discurso do governo da China, que reivindica o território e se opõe a independência da ilha.

Historicamente, Taiwan, que tem um governo independente da China Continental, tenta se manter alheio às posições do Partido Comunista. Existe inclusive um risco de um conflito militar na região, que poderia levar a uma crise global em diversos setores, principalmente no fornecimento de chips e condutores, que tem produção concentrada em Taiwan.

O terremoto ocorreu na terça-feira (2/4) e deixou pelo menos nove mortos e um rastro de destruição na ilha. No mesmo dia, de acordo com o Ministério da Defesa de Taiwan, a China colocou ao redor da ilha 20 aviões de guerra e nove navios, em uma escalada de ameaças de invadir a região para tomar o controle.

"O governo brasileiro tomou conhecimento, com grande pesar, dos terremotos que atingiram, em 3 de abril, o Taipé Chinês, deixando 9 mortos e centenas de feridos. O terremoto foi o maior registrado na ilha nos últimos 25 anos", diz um trecho do texto divulgado pelo Itamaraty.

Ao manifestar sua solidariedade pelas perdas humanas e materiais registradas, o governo brasileiro estende suas sinceras condolências às famílias das vítimas. O plantão consular do Escritório Comercial do Brasil em Taipé (+ 886 933 239 061, com "whatsapp") permanece em funcionamento para atender brasileiros em situação de emergência", completa o texto.