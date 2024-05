Presidente iraniano: Hamas expressa preocupação após acidente de helicóptero

O ministro do Interior do Irã informou que as equipes de resgate tentam chegar ao local do acidente - (crédito: Iranian Presidency / AFP)

O Hamas emitiu um comunicado em que expressa "grande preocupação" depois da queda de um helicóptero que levava o presidente iraniano Ebrahim Raisi e outras autoridades neste domingo (19/5).

Ainda não se sabe se os ocupantes da aeronave estão vivos ou não. O ministro do Interior do Irã informou que as equipes de resgate tentam chegar ao local do acidente.

O Hamas, aliado do Irã, expressou sua preocupação quanto ao bem estar de Raisi. “Neste doloroso incidente, expressamos a nossa total solidariedade com a República Islâmica do Irã, a sua liderança, governo e povo, e pedimos a Alá Todo-Poderoso que proteja e garanta a segurança do Presidente iraniano e da sua delegação que o acompanha, e que mantenha todo mal longe do fraternal povo iraniano”, diz a declaração do grupo.



As tensões no Oriente Médio continuam enquanto Israel e Hamas estão em guerra. Irã, parceiro do grupo palestino, provocou ataques contra Israel, além de financiar grupos envolvidos na escalada dos conflitos na região, como os Houthis no Iêmen e o Hezbollah no Líbano.