Saiba quem é o passageiro que morreu durante turbulência de voo

As condições climáticas na região foram associadas à turbulência no passado - (crédito: Reprodução)

Um passageiro britânico, de 73 anos, morreu e sete pessoas ficaram gravemente feridas depois que um voo de Londres para Singapura passou por uma turbulência.

A companhia aérea informou que o Boeing 777, que transportava 211 passageiros e 18 membros da tripulação, enfrentou uma turbulência severa em seu trajeto de Heathrow. A aeronave foi desviada para Bangkok, onde aterrissou às 15h45 desta terça-feira (21/5).

De acordo com o jornal The Guardian, o passageiro que morreu tinha um problema cardíaco e provavelmente sofreu um infarto. Ele estava viajando com sua esposa.

Em uma coletiva de imprensa, Kittipong Kittikachorn, gerente geral da Airports of Thailand, confirmou que uma pessoa havia morrido e que sete estavam em estado crítico - a maioria com ferimentos na cabeça. Vinte e três passageiros, além de um membro da tripulação, sofreram ferimentos menos graves.

Em um comunicado, a companhia aérea disse: “Pedimos sinceras desculpas pela experiência traumática que nossos passageiros e membros da tripulação sofreram nesse voo. Estamos prestando toda a assistência necessária durante esse momento difícil. Estamos trabalhando com nossos colegas e com as autoridades locais na Tailândia para prestar a assistência necessária.”

As condições climáticas na região foram associadas à turbulência no passado. Dois tripulantes a bordo de um voo da British Airways que retornava de Cingapura para Londres em junho de 2023 sofreram fraturas nas pernas após serem arremessados pela cabine durante uma turbulência.