Quem são os brasileiros mortos em ataque do Hamas

Quatro brasileiros perderam a vida durante os ataques do Hamas contra Israel. Nesta quinta-feira (23/5), o governo israelense divulgou o nome da mais recente vítima. Trata-se do brasileiro-israelense Michel Nisenbaum, de 59 anos,

O corpo de Michel foi encontrado pelas forças de defesa de Israel na noite desta quinta-feira no norte do território de Gaza, durante uma operação do exército israelense para recuperar reféns do Hamas. De acordo com o governo israelense, Michel foi assassinado em 7 de outubro, no dia do ataque do grupo terrorista em Israel, e teve o corpo sequestrado e guardado desde então.

Além dele, outros três brasileiros morreram durante o conflito: Bruna Valeanu, carioca de 22 anos; Ranani Nidejelski Glazer, gaúcho de 23 anos; e Karla Stelzer Mendes, carioca de 42 anos. Estes últimos dois tinham cidadania israelense e residiam em Israel há vários anos.

Bruna estava na rave Supernova Universo Paralello Edition, que ocorreu próximo a Faixa De Gaza, e foi surpreendida com o ataque do Hamas, que deixou ao menos 260 pessoas mortas no evento. Natural do Rio de Janeiro, Bruna tinha dupla nacionalidade e estudava comunicação e sociologia/antropologia na Universidade de Tel Aviv.



Ranani e Karla também estavam na mesma festa. Ranani estava acompanhado da namorada e de amigos. Eles conseguiram fugir e se esconder em um abrigo, mas se perderam de Ranani no local. Já Karla estava com seu namorado no festival de música eletrônica, um cidadão israelense com quem ela mantinha um relacionamento há seis anos. Ele também foi morto.

Além dos quatro, Gabriel Yishay Barel, de 22 anos, filho do brasileiro Jayro Varella Filho, também foi vítima. Desde o início do conflito, dezenas de cidadãos estrangeiros foram mortos, feridos, ou feitos reféns.