Casal de missionários dos EUA é morto por gangues no Haiti e Casa Branca reage

Um casal de missionários norte-americanos foi morto por gangues no Haiti. Identificados como Davy e Natalie Lloyd, os jovens foram atacados por três carros enquanto voltavam da igreja. A Missions in Haiti, que é uma organização sem fins lucrativos com sede em Oklahoma, fundada em 2000, informou que os jovens e um terceiro missionário foram mortos a tiros na noite de quinta-feira (23/5).

A Casa Branca pediu o rápido envio de uma missão internacional ao Haiti, liderada pelo Quênia. “A situação de segurança no Haiti não pode esperar. Nossos corações estão com as famílias dos assassinados que sofrem uma dor inimaginável”, disse um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA.

O casal norte-americano, Davy e Natalie Lloyd, estava entre os três missionários baleados e mortos por uma gangue do lado de fora de uma igreja na capital haitiana (foto: MISSIONS IN HAITI / AFP)

O presidente do Quênia, William Ruto, prometeu, durante sua visita a Washington, que a missão terá o objetivo de acabar com as gangues do Haiti.

O deputado do estado de Missouri (EUA), Ben Baker, que é pai e sogro das vítimas, disse que o casal era o "exemplo perfeito de vidas que colocam os outros antes de si mesmo". "As palavras parecem vazias agora... Nossos corações estão partidos. Esta é a coisa mais difícil que já fizemos. Estamos de luto, mas queremos que a história de Davy e Natalie seja contada porque merece ser contada", afirmou Ben, nas redes sociais.



Words seem empty right now…Our hearts are broken. This is the hardest thing we have ever done. We’re grieving, but we want Davy and Natalie’s story to be told because it deserves to be told. They were the perfect example of a life of putting others before self. A life of loving… pic.twitter.com/pgZ5ipXSH9