Avião é empurrado pelo vento no aeroporto do Texas; vídeo

Um avião foi empurrado para longe do portão de um aeroporto no Texas, nos Estados Unidos, no momento em que tempestades e ventos fortes assolavam a região na última terça-feira (28/5).

Em comunicado enviado à BBC, a companhia aérea American Airlines afirmou que várias aeronaves foram afetadas pelo mau tempo, incluindo "rajadas de vento em linha reta de até 80 mph (cerca de 128 km/h)". Felizmente, no houve feridos no incidente.

“Nossa equipe de manutenção está atualmente conduzindo inspeções completas e fará todos os reparos necessários”, emendou a companhia aérea.

Veja vídeo:

American Airlines 737-800 pushed away from its gate at DFW Airport during severe weather Tuesday morning. pic.twitter.com/ZoccA1mw7A — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 28, 2024