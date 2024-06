Mulher é arrastada por onda e desaparece em praia da Rússia

Uma jovem de 20 anos está desaparecida após ser arrastada pelas ondas do mar em praia de Sochi, na Rússia, no último domingo (16/6). A mulher estava acompanhada do companheiro. O incidente teria ocorrido enquanto o casal estava visitando a cidade russa de Lipetsk.

O homem tentou salvar a jovem, mas não conseguiu. A Brigada Regional de Busca e Resgate do Sul procura pela mulher desde domingo. As equipes expandiram as buscas para distritos próximos do local onde a vítima desapareceu.

Woman gets swept out to sea as her boyfriend frantically tries to help save her in Sochi, Russia.



Devastating.



The incident reportedly happened while the couple was visiting from the Russian city of Lipetsk.



The couple could be seen going to the water's edge when massive waves… pic.twitter.com/zEaFXoDjkg